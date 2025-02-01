Cumartesi ateşi

İkinci Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele eden Egeliler bugün zorlu maçlara çıkıyor. Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen FK, Derincespor'a konuk olacak. Karşılaşmayı Halil Erdoğan yönetecek. Aynı grupta Ege derbisi heyecanı da yaşanacak. Play- Off kovalayan Bucaspor 1928 sahasında alt sıralardaki Somaspor'u konuk edecek. Maçta Hakan Ülker düdük çalacak. Beyaz Grup'ta ise ateş hattında bulunan Altay, deplasmanda Kastamonuspor'un konuğu olacak. Geçen hafta Ankaraspor'u yenerek morallenen siyah-beyazlılar, güçlü rakibi önünde de puan kovalayacak.

ALTAY'DA ÇOK FAZLA EKSİK VAR

Sarı kart cezalısı Murat Uluç, Murat Berkan Demir ve Yunus Efe ile sakatlıkları bulunan İsa Toygar ve Mehmet Nur forma giyemeyecek. Fethiye sahasında ilk 6 yarışı veren İskenderun ile karşı karşıya gelecek. Cezalılar Serdar ile Aziz forma giyemeyecek. Bütün maçlar 14.00'te başlayacak