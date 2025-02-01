Fener tam gaz

Süper Lig'de 10 yılı aşkın süredir devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, ara transferde bombaları arka arkaya patlattı. Sürekli sakatlıklar nedeniyle bu sezon çok aksayan savunmayı Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi iki tecrübeli yıldızla güçlendiren, hücum hattına ise Anderson Talisca transferini yapan sarı-lacivertli kurmaylar, sağ beke de genç bir ismi dahil etti.

Kanarya, Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'da oynayan Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Mimovic, sağlık kontrolleri ve ardından transferin tamamlanması için İstanbul'a geldi. F.Bahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan 20 yaşındaki bek oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırırken, takımına 2'de asist katkısı verdi.

TRABZONSPOR İLE EREN-CENGİZ TAKASI

Fenerbahçe'de arka arkaya transferler sonrası takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Cenk Tosun'un Süper Lig'den iki takımla görüştüğü öğrenilirken, ismi Beşiktaş ile anılan Cengiz Ünder için sürpriz bir takım daha devreye girdi. Kanarya'nın, Cengiz Ünder'i Karadeniz ekibiyle Eren Elmalı transferinde takasta kullanacağı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin teklifini ilettiği Trabzonspor'da Şenol Güneş'in kararının beklendiği öğrenildi.