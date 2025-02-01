Kartal’da Onuachu sesleri

Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Birçok bölge için geniş bir oyuncu listesi hazırlayan siyah-beyazlılarda öncelik ise mevcut kadrodaki yabancı futbolcu sayısını azaltmak. Kartal, yabancı çıkışı yaptıkça yeni transferlerini açıklamayı planlıyor. Siyah-beyazlıların transfer hedefleri arasında bulunan oyunculardan biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da top koşturan Paul Onuachu. Başkan Serdal Adalı, 30 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi 15 gün önce gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, golcü futbolcuyla ilgilendiklerini ancak ilk aşamada futbolcu satışı yapmaları gerektiğini belirtti.

SOLSKJAER KARAR VERECEK

Mevcut kadrodan yabancı futbolcu çıkışı yapılamaması, görüşmelerin ilerleyememesindeki en büyük etken. Yönetimin, Onuachu transferi için Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de bir görüşme gerçekleştireceği ve daha sonra kararını vereceği öğrenildi. Adalı-Solskjaer görüşmesinin yanı sıra kaç yabancı futbolcuyla yolların ayrılacağı ve mali şartlar da Paul Onuachu transferinde belirleyici olacak.

'OYUNCULARA GÜVEN AŞILAMAK ZORUNDAYIZ'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente'ye 1-0 mağlup oldukları maçta kazanmak için yeterli bir futbol oynamadıklarını söyledi. Bilbao maçında tutkulu bir takım olduğunu söyleyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Duygularımızı kontrol etmeliyiz. Son 10 dakikada gol için çabaladık ve sürekli uzun oynadık. Roma 1 günde inşa edilmedi. Her şey zaman alıyor. Oyuncularımıza inanç ve güven aşılamak zorundayız" dedi.