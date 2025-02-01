Manisa Recep’i istiyor

Trendyol 1. Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Manisa FK'da yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin 29 yaşındaki on numara Recep Niyaz ile ilgilendiği öğrenildi. Şu an Süper Lig ekibi Eyüpspor'da oynayan ancak beklediği forma şansını bir türlü bulamayan oyuncu için Manisa FK yönetimi girişimlere başlarken, deneyimli orta sahanın daha fazla forma oynayabileceği bir takımda görev almak istediği ifade edildi. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Recep için sıkı bir pazarlığa girmeye hazırlanan kurmaylar, yaklaşık 500 bin Euro piyasa değeri olan oyuncu için gelecek hafta masaya oturmak istiyor.

EGE TECRÜBESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe'de profesyonel olan Recep; Bucaspor, Samsunspor, Denizlispor, Ç.Rizespor, Gaziantep ve son olarak Eyüp formasını terletti. Kariyerinin en parlak günlerini De nizli'de geçiren oyuncu, burada 116 maça çıkarken toplam 29 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ege tecrübesi de olan oyuncu için Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı'nın onay verdiği ve takımda görmek istediği gelen bilgiler arasında.

İÇ SAHADA ZORLANIYOR

Ligde istikrarlı bir grafik yakalayamayan Manisa, bu sezon taraftarı önünde istediği sonuçlara ulaşamıyor. Manisa ekibi, evinde 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı. Bu anlamda ligin en kötü 5. takımı olan siyahbeyazlılar, teknik direktör Hakan Şapçı idaresinde bu hafta Karagümrük önünde zincir kırmak istiyor