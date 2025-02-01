Fenerbahçe yenilgisinin ardından Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de orta alanda mecburi değişim yaşanacak. İzmir ekibinde geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen takımın önemli isimlerinden Anthony Dennis forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine Victor Hugo'nun maça başlayacağı öğrenildi. Bir süredir ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Hugo, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yabancı sınırına takıldığı için 18 kişilik kadroya girememişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Hugo ile yakından ilgilendiği belirtilirken, bir terslik olmazsa genç oyuncunun Alanya maçında orta alanda görev yapacağı belirtildi.

GÖZLER OGÜN BAYRAK'TA

Göztepe'nin geçen sezondan beri oynadığı hırslı oyun ile vazgeçilmezlerinden olan 26 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusu Ogün Bayrak, son günlerde 11'de forma şansı bulamıyordu. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Ogün ile özel ilgilendiği öğrenilirken, gelecek haftalarda deneyimli oyuncunun tekrar ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Kasımpaşa ve Antalya maçlarında oyuna son anlarda giren Ogün, Fenerbahçe maçında forma giyememişti.