Yeni hedef Babi

Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı ekibin şu anda Athletico Paranaense forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı santrfor Matheus Babi ile ilgilendiği öğrenildi. Ön bölgede alternatifli bir kadro yaratmak isteyen Göz-Göz, kadrosunda en az 4 forvet bulundurmak istiyor. Romulo ve Juan'a ek olarak sezon başında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş'un sahalara yeni dönmesi sonrası yönetim Sambacı Babi'nin transferi ile hücum hattını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER KÖPRÜSÜ OLUŞTU

Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Brezilyalı oyuncu için istekli olan Göz- Göz'ün somut adımları Alanya maçından sonra atacağı ifade edildi. Göztepe'nin Brezilya'nın en önemli oyuncularını yetiştiren Athletico Paranaense ile transfer köprüsü oluştururken şu an devlerin radarında olan yıldız forvet Romulo ve yeni transfer sağ kanat Emersonn Correia'yı da aynı ekipten takıma kazandırmıştı. Sarı-kırmızılılar, Romulo ve Emersonn kozunu da kullanarak golcü Babi'yi ikna edeceğine inanıyor.

BİRÇOK KULÜBÜN RADARINA GIRDI

Deneyimli oyuncu Matheus Babi için Avrupa'dan ve Süper Lig'den birçok talip olduğu belirtildi. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Babi'nin ise Sport Republic ve Southampton faktörü nedeniyle Göztepe'yi tercih etmek istediği gelen bilgiler arasında. Babi'nin geçtiğimiz günlerde Romulo ve Emerson Correia'dan sarı-kırmızılı ekip ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

DAVİD FOFANA RESMEN VEDA ETTİ

Göztepe sezon başında büyük umutlarla Chelsea'den transfer ettiği forvet oyuncusu David Fofana ile yolları ayırdı. Genç oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, yabancı kontenjanında yer açmak için Fofana'ya veda etti. Yaklaşık 20 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncu, 9 maçta sadece 2 gol atabilmişti. 3 kez ilk 11'de başlayan genç golcü, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.

BOTAFOGO'DA YILDIZLAŞTI

Göztepe'nin transferi için temasa geçeceği Matheus Babi, kariyerinin en parlak günlerini Botafogo'da geçirmişti. Brezilya ekibinde 2020-21 sezonunda forma giyen 27 yaşındaki golcü oyuncu 48 maçta 15 gol atarak yıldızlaşmış ve Athletico Paranaense'ye 2 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

EN KRİTİK HAFTA

Göztepe, Avrupa hedefi yolunda kritik haftaya girdi. Sıralamada 34 puanla 5. basamakta yer alan sarı-kırmızılılar hem ligde, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek. Pazar günü önce Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göz-Göz, 6 Şubat Perşembe günü ise Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kupa mesaisinin ardından 23'üncü haftada Bodrum FK deplasmanına çıkacak Göztepe ardından bay takım olacak. Ligde ve kupada Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Göztepe 3 maçını da kayıpsız geçmeye çalışacak.