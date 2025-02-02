3. Lig’de kritik pazar

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ege ekipleri kritik maçlara çıkacak. Üst üste Kırşehir FSK (D) ve Bulvarspor'u yenerek ikinci devreye kayıpsız başlayan zirve takipçisi Karşıyaka bugün 23 Elazığ FK deplasmanına 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak.

Yeşil-kırmızılılarda Abdülkadir ve İsmail ile Erdal forma giyemeyecek. Bornova 1877 de 1 puan altında yer alan Artvin Hopaspor'un konuğu olacak. 2'nci Grup'ta Muğlaspor, Ege derbisinde Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Lider Balıkesirspor, 7'de 7 yapma hedefiyle Kelkit Hürriyet'in misafiri olacak. Uşakspor, evinde düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor karşısında 3 puan arayacak.

ALİAĞA'NIN KONUĞU EFELER

Üçüncü Grup'ta namağlup Aliağa Futbol Kulübü, ateş hattında yer alan Efeler 09 SFK'yı ağırlayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek.

Dördüncü Grup'ta son sırada bulunan Denizlispor, Başkent'te Polatlı 1926 deplasmanına 2'de 2 yapma hedefiyle sahaya çıkacak. Düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, deplasmanda Erciyes 28 ile kozlarını paylaşacak. İzmir Çoruhlu ise taraftarı önünde lider Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.