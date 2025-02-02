Bodrum perişan

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'nın kötü gidişatı sürüyor. Son olarak Konyaspor'a 3-1 mağlup olan Muğla ekibi galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Topladığı 16 puan ile 16. sıraya konumlanan Muğla temsilcisinin düşme potasının üstündeki ekiplerle puan farkı açıldı. Takımın başına büyük umutlarla geçen teknik direktör Volkan Demirel kötü gidişe çözüm olamazken, çıktığı 11 maçta1 galibiyet, 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti.

UMUTLAR TÜKENİYOR

Demirel öncülüğünde hanesine sadece 7 puan yazdırabilen yeşilbeyazlılarda her geçen gün umut tükeniyor. Bodrum FK gelecek haftalarda çıkacağı birbirinden kritik karşılaşmalarda kaderini çizecek. Gelecek hafta evinde ligin flaş takımı Göztepe'yi ağırlayacak olan Muğla ekibi, sonraki hafta ligin iddialı takımlarından Başakşehir'e konuk olacak. Daha sonra direkt rakibi Hatayspor'u evinde ağırlayacak olan Muğla temsilcisi, sonraki hafta yine ateş hattına demirleyen Adana Demirspor ile kapışacak.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda rakibi Konyaspor'u tebrik ederek, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Demirel, "Aslında söylenecek bir şey yok. Bizim lige tutunabilme maçımızdı ama bu şekilde mücadele etmek ve yenilmek üzücü. Bu şekilde mücadele etmek beni gerçekten kendi adıma çok üzdü. Konyaspor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.