Denizlispor tekme tokat

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve borçları ödeyemediği için 6 puanı silinen ve tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Denizlispor'da gerilim hat safhaya ulaştı. Uğur Tatar'ın istifa etmesinin ardından geçici başkan seçilen Erhan Ergil ile kulübün denetim kurulu üyesi Uğur Şimşek'in yönetim Whatsapp grubundan çıkarılması ile başlayan gerginliğin sonunda kan aktığı öğrenildi. Denizlispor Başkanı Erhan Ergil ile kulübün denetleme kurulu üyesi ve hukuk işleri sorumlusu Uğur Şimşek arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü, aldığı yumruk ile sağ kaşı açılan ve gözü moraran Şimşek'in kanlar içinde kaldığı, ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kavgada gözü moraran Uğur Şimşek hastaneye giderek darp raporu aldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Başkan Ergil ve bazı yönetim kurulu üyeleri de aynı hastanede darp raporu aldıktan sonra polis merkezinde ifadelerinin alındığı kaydedildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan Uğur Şimşek, "Cuma günü kulübe geldim. Ergil de sık sık odama gelip gidiyordu. Son geldiğinde, denetimle ilgili konu açılmıştı. Sportif A.Ş ile ilgili planları olduğu için bu konuya bakmamamı istedi. Ben ısrar edince bana, 'Böyle giderse sen bizi bile denetlersin. Seninle anlaşamayacağız. Seni buradan kovarım' diye bir söz sarfetti. Ben de, 'İşim bu. Hukuka aykırı işleriniz varsa, gerekeni yaparım. Yanlışınız olursa sizi başkanlıktan bile etme yetkim var' diye cevap verince öfkelendi ve tartışma alevlendi" dedi.

ŞİMŞEK: SODA ŞİŞESİ FIRLATTIM

Şimşek, "Bana küfür ederek, 'Senin burada foksiyonun yok' deyip saldırdı. Bana birkaç kez yumruk attı. Kaşım açılmış. Yerler kan oldu. Canım yanmıştı ve masanın üzerindeki soda şişesini arkasından fırlattım ama zaten bu esnada arkadaşlar kolumu tuttuğu için onu bile atamadım. Erhan Ergil'den şikayetçi oldum Fikirlerimiz uyuşmayabilir ama şiddete başvurmak niye?" şeklinde konuştu. Uğur Şimşek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ERGİL: BAŞINI MASAYA ÇARPMIŞ OLABİLİR

Başkan Ergil, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse Denizlispor başkanına makamında küfür ederek kendisine ve yönetimine tehditler yağdıramaz. Yağdırırsa da gereği yapılır. Söz konusu arkadaş denetim kurulu üyesidir ve istifa etmiştir. Kendisi sürekli kulüp işlemlerini denetim bahanesi ile yavaşlatmıştır. İşlemlerimize taş koymaya çalışmıştır. Hepimize hakaretler yağdırarak ve küfür ederek kendisini başkan ilan etti. Pazartesi beni kulübe sokmamakla tehdit ederek saldırdı. Diğer yönetici arkadaşlar da şikayetçi oldu. Ben iyiyim hiçbir şeyim yok. Kendisi masaya çarpmış olabilir" diye konuştu.