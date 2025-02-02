Göztepe’den Lopy atağı

Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'de yeni bir transfer girişimi için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılı ekibin A.Paranaense'den sağ kanat Emerson Correia'yı ve Alanyaspor'dan stoper Furkan Bayır'ı kadrosuna katmasının ardından orta sahayı kuvvetlendirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. İzmir ekibinin La Liga 2 ekibi Almeria forması giyen 22 yaşındaki ön libero oyuncusu Dion Lopy'e kanca attı. Almeria ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Southampton'a transfer ederek ardından Göztepe'ye kiralık olarak göndermek isteyen Sport Republic yönetiminin, teknik direktör Stanimir Stoilov'dan onay aldığı ileri sürüldü. Yaklaşık 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu için Sport Republic yönetimi sıkı bir pazarlığa girmenin hazırlıklarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Malaga ile masaya oturan Lopy, Almeria'nın yüksek bonservis isteği nedeniyle anlaşma sağlayamamıştı.

BABİ ISRARI SÜRÜYOR

Göztepe'nin gündemindeki Matheus Babi ile ilgili temaslar da sürüyor. A.Paranaense forması giyen Brezilyalı golcü için bu hafta içerisinde yeni bir hamle yapılacağı öğrenildi. Avrupa'dan ve Süper Lig'den de talipleri olduğu bilinen oyuncunun Göztepe'deki Brezilyalı oyuncuların fazlalılığı sebebiyle Göz- Göz'ü tercih etmesi sürpriz sayılmayacak.

10'DA 10 PEŞİNDE

Evinde son 9 maçını kazanan Göz-Göz saat 16.00'daki maçta Alanyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Göztepe bugün evinde Alanyaspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda 10'da 10 yapmak için karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği maç 16.00'da başlayacak. Göztepe'de kart cezalısı orta saha Anthony Dennis'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Isaac Solet mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1. kategori 3 bin 750, 2. kategori 2 bin 750, 3. kategori bin 350, 4. kategori 950, 5. ve 65 kategori 475 TL olarak belirlendi. Evinde bu sezon 10 maça çıkan Göztepe 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

SAHASINDA 28 PUAN TOPLADI

Sahasındaki son 9 maçı kazanan sarıkırmızılılar, iç sahada en başarılı iki takımdan biri oldu. Bu sezon evinde 28 puan toplayan İzmir ekibi, rakiplerine üstünlük kurarken, Avrupa hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Karakterli bir oyuncu grubumuz var. Gelişiyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde yorumda bulundu.

KADRODA ROTASYON

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Cezalı olan Dennis yerine Victor Hugo veya Ahmed Ildız'ın 11'de başlaması bekleniyor.