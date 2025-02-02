Maximin Napoli yolunda

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle ses getiren Kanarya'da gelenler kadar ayrılacak olan isimler de dikkat çekiyor. Diego Carlos, Milah Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin'in İtalyan kulübü Napoli'ye çok yakın olduğu konuşuluyor. İddialara göre Napoli ve Al Ahli, Saint-Maximin'in kiralık transferi için 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi, transferin tamamlanması için Fenerbahçe ve Al Ahli'nin anlaşmaya varmasını bekliyor.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe tarafından Al Ahli'ye yapılan peşin bir ödeme olması nedeniyle görüşmeler aksasa da yönetim, oyuncunun takımda kalmak istememesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor. Söz konusu ödemenin geri yatırılmasının ardından transfere izin verilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist katkısı sağlamıştı. Osayi'nin de ayrılması gündemde olan Fenerbahçe'de daha önce Samet Akaydin, Emir Ortakaya ve Bartuğ Elmaz gönderilmişti.

FENER'İN KONUĞU ÇAYKUR RİZESPOR

F.Bahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün İstanbul'da Ç.Rize ile mücadele edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Jose Mourinho'nun ekibinde 3 eksik bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Oosterwolde, Becao ve Mert forma giyemeyecek. Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.