Menemen fren yaptı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçen Menemen FK deplasmanda karşı karşıya geldiği Belediye Derincespor'a 3-2 yenildi. İzmir temsilcisi 6. dakikada Emirhan Arkutcu'nun kaydettiği golle öne geçmesine rağmen kalan dakikalarda kalesini koruyamadı. Sarı-lacivertliler 38 ve 45+1. dakikalarda Anıl Emre'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 yenik durumda kapattı. Menemen FK ikinci yarıda 50. dakikada ise bu kez de Ümitcan'ın golüne engel olamadı ve fark ikiye çıktı.

BEŞ MAÇ SONRA KAYBETTİ

Sarı-lacivertli İzmir temsilcisi 90+1. dakikada Onur Akdeniz'in kaydettiği golle 1 puan için ümitlense de kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve maçta başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Menemen FK iki maçlık galibiyet, 5 maçlık da yenilmezlik serisini sonlandırdı. Sarı-lacivertliler 37 puanda kalırken, mücadele sonunda büyük üzüntü yaşadı.