Merkezefendi’nin konuğu Kaf-Kaf

Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi'nde bugün iki Ege ekibi karşı karşıya geliyor. Ligde son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket bugün Karşıyaka'yı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 17'nci hafta mücadelesini Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Mesut Öztürk hakem üçlüsü yönetecek.

Biletler kategorilerine göre 150, 175, 200, 250, 300, 1250 ve 1500 TL'den satışa sunuldu. Ligde son 7 maçını kaybeden Denizli temsilcisinin 2 galibiyeti bulunurken, tüm yabancı oyuncularını kaybeden ve 5 haftadır mağlup olan Karşıyaka'nın ise 8 galibiyeti bulunuyor. Karşıyaka kadrosu dağılmadan önce ilk yarıda Merkezefendi'yi evinde 105-88 yenmişti. Öte yandan Karşıyaka'da pivot Muhsin Yaşar'ın takımda kalacağı gelen haberler arasında.