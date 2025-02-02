Minchev Manisa’da

Trendyol 1. Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Manisa FK, dış transferde Bulgaristanlı tecrübeli golcü Georgi Minchev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktör Serkan İşyapan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Georgi Minchev, "Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyeceğim için heyecanlıyım. Buraya başarılı olmak için geldim. Takımıma ve takım arkadaşlarıma katkı sağlamak için çok çalışacağım. Hedeflerimizin farkındayım. Elimden geleni yapmak için hazırım" dedi.

"LİGİ YAKINDAN TANIYOR"

Georgi Minchev'e siyah-beyaz formayla başarılar dileyen Sportif Direktör Serkan İşyapan, "Georgi Minchev, Trendyol 1. Lig'de forma giyen, ligi yakından tanıyan bir isim. Takımımızın hücum hattına güç katacağına inanıyoruz. Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılı olacaktır. Bu sene belirsizlikler önümüzden kalktı. Hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Takviyelerimiz sürecek. Manisa FK'yı en iyi yere getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 29 yaşındaki santrafor, 2024- 2025 sezonunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a transfer oldu. Kariyerinde 3'ü UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 4'ü UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere 297 resmi maça çıkan Minchev, 108 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.