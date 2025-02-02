Morata Aslan’da

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Milan'dan Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. Icardi'nin uzun süreli sakatlığının ardından forvet hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Matador golcüye kavuşuyor. Galatasaray ile Milan, Morata transferi için kiralık anlaşmayı tamamladı. Yıldız futbolcunun 1.5 yıllığına kiralandığı belirtildi. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, menajer George Gardi ve 32 yaşındaki golcü oyuncu birlikte poz verdi.

SIRADA DEFANS VAR

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Öte yandan stoper ve sağ bek mevkilerine de takviye yapmak isteyen Aslan'ın listesi kabarık. Sarı-kırmızılılar, stoper için Morata'nın takım arkadaşı Stranhinja Pavlovic için Milan'a 20 milyon Euro'luk teklif yaptı. Galatasaray'ın sağ bek için de yine İtalya'da Verona'da görev alan Jackson Tchatchoua ve Milan'dan Davide Calabria için de temaslarda bulunuyor.

VİCTOR OSİMHEN'E JUVENTUS MARKAJI

G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen için Juventus'tan sürpriz bir girişim geldi. İtalyan devinin, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus Kulübü'nde, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Victor Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.