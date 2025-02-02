Trabzon deplasmanda yok

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'la berabere kaldı: 0-0. Sahasındaki iki maçı kazanarak 2'de 2 yapan bordo-mavililer, bu sonuçla hem galibiyet serisine son verdi hem de bu sezon deplasmanda yine kazanamadı. 9. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Bourabia, savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso'ya topu çıkardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 23. dakikada Eren'in defansın arkasına doğru atılan topu almaya başaran Sikan topu Vizca'ya çıkardı. Edin Visca'nın şutunda kaleciyi geçen topu Arif çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut'un şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

MENDY KIRMIZI KART GÖRDÜ

39'da Malheiro'nun ortasına arka direkte yüselen Banza kafayı vurdu ancak kaleci çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı. 55'te savunmanın arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunu Uğurcan ayağıyla çıkardı. 86'da Mendy rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan oyun dışında kaldı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.