Altınordu tek tek

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu deplasmanda karşı karşıya geldiği Isparta 32 Spor'la da 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta Kepez'le de 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi yeni teknik direktörü Ersan Parlatan ile çıktığı ikinci karşılaşmadan da tek puanla ayrılarak galibiyet hasretini iki maça çıkardı. 7. dakikada Caner Koca'nın kaydettiği gole engel olamayan kırmızı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 geride gitti. Altınordu 60. dakikada Hüseyin Bulut'la beraberliği yakalarken, 25 yaşındaki futbolcu attığı golle takımının en skorer ismi oldu. Kalan dakikalarda her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremezken sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldılar. İzmir temsilcisi gelecek hafta evinde orta sıralarda yer alan Kırklarelispor'la karşılaşacak.