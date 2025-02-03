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Haberler Spor Bodrum FK’da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Bodrum FK’da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Son dakika haberleri...Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor, Volkan Demirel ile yollarını ayırma kararı aldı. Demirel, Bodrumspor başında 13 müsabakada takımının başında yer alırken 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

DHA

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Bodrum FK’da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir'den devralan Volkan Demirel, Bodrum FK ile 13 maça çıktı. Muğla ekibi süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

Bodrum FK, önümüzdeki maçlara yeni bir teknik ekiple çıkmaya hazırlanırken, takımın sezonun geri kalanında daha iyi sonuçlar alması hedefleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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