Manisa FK koruyamadı

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı. 8. dakikada Diallo'nun pasıyla topla buluşan Ramirez'in ceza yayının içerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 18. dakikada Diallo'nun dar açıdan yaptığı vuruşta top direğe çarparak arka direğe açıldı. Pozisyonu iyi takip eden Umut, önüne gelen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0. 34. dakikada Doh'un pasıyla ceza sahası dışından kaleye sert vuran Talha'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve fark 1'e indi: 2-1. 38. dakikada Gray'in pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doh'un vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 2-2. İlk yarıda iki ekip de soyunma odasına eşitlikle girdi.

RAMIREZ 90+2'DE KIRMIZI GÖRDÜ

64. dakikada Fatih Karagümrük atağında Gray'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 82. dakikada Diallo'nun sol kanattan çıkardığı pasta savunmadan sekerek havalanan topa Minchev'in kafa vuruşunda kaleci Furkan, son anda uzanarak mutlak golü önledi. 90+2. dakikada Ramirez, orta saha yakınlarında rakibine yaptığı sert faul sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.