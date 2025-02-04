Balıkesirspor’un penaltı isyanı

NESINE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde üst üste 6 galibiyetle liderliğe kurulduktan sonra Kelkit Hürriyet deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı olan Balıkesirspor, maçta hakemin rakip lehine verdiği tartışmalı penaltı kararına isyan etti. Maçta Volkan'ın golüyle öne geçen kırmızı-beyazlı ekip, 45'te Volkan'ın göğsüne çarpan topa hakem Serkan Karaca'nın penaltı kararı vermesine tepki gösterdi. Volkan'ın ellerini arkasında birleştirerek topun net bir şekilde göğsüne çarpmasının görüntüsünü sosyal medya sayfalarında paylaşan Balıkesirspor, "Maçta hakemler tarafından aleyhimize verilen penaltı. YORUMSUZ!" notunu düştü.