Derbi Göz-Göz’ün

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de Papara Göztepe, evinde Karşıyaka'yı misafir etti. Kapalı gişe oynanan derbide İzmir'in Sultanları, yeşil kırmızılıları 3-1'lik setle mağlup etti. Böylelikle lider Göz-Göz, 18. galibiyetini alırken ikinci sırada yer alan Kaf-Kaf ise 4. mağlubiyetini tattı. Sarı-kırmızılılar, 20. haftada Beykoz Belediyespor'u misafir edecek. Yeşilkırmızılılar ise Sakarya Voleybol ile kozlarını paylaşacak.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Göztepe maça hızlı ve tempolu başlarken Ceren Kapucu ve Ünzile Nur'un sayılarıyla seri yakaladı. Kaf-Kaf, Dilara Gedikoğlu ve Kenia'nın sayılarıyla 18-12 öne geçti. Sarı kırmızılılar, Mira ve Semra ile geri döndü (19-20). Göztepe, ilk seti Nursevil Gökbudak'ın sayısıyla 25-21 önde bitirdi. İkinci set nefesleri keserken misafir takım Herrea'nın skorer oyunuyla farkı açtı (8-13). Ev sahibi takım Ceren ile geri dönüşe imza attı (16-17). Kaf-Kaf, ikinci seti 25-19 aldı. Göz-Göz, üçüncü seti İlayda, Ceren ve Semra'nın üstün performansıyla 25-15'lik skorla önde bitirdi. Dördüncü sette rahat oyunuyla skor üstünlüğünü elinde tutan İzmir'in Sultanları sahadan 25-15'lik skorla 3-1 galip ayrıldı.

TARAFTARLARI YALNIZ BIRAKMADI

Nefesleri kesen İzmir derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar salonu doldurdu. Voleybol severler kritik müsabakanın başlangıcından son sayıya kadar takımlarına yaptıkları tezahüratlarla tam destek verdi. Göztepe, karşılaşma sonrasında galibiyeti taraftarlarıyla doyasıya kutladı. Maçı Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü ile eski Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya protokol tribününde yan yana izledi.