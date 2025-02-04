Kupa heyecanı A Spor’da

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 2. hafta, bugün iki grupta oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Müsabakanın hakemi ise Ozan Ergün. Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak. Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu. Günün diğer maçlarında ise Kocaelispor saat 13.30'da sahasında Sivasspor'u konuk edecek. C Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, taraftarı önünde Çorum FK'yı ağırlayacak. Aynı grupta Konyaspor, saat 18.00'de Eyüpspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar A Spor'dan canlı olarak ekranlara getirilecek.