Icardi’den Mou’ya olay gönderme

GALATASARAY'IN Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında sosyal medyada yüksek gerilim yaşanıyor. Icardi, Mourinho'nun Galatasaray'ın Gaziantep FK maçındaki pozisyonla ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi. Tedavisi için İstanbul'a dönen, özel hayatı ve sakatlıkları nedeniyle formasından uzak kalan Arjantinli yıldız, Mourinho'yu hedef alan bir paylaşım serisi yaptı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, önceki akşam Gaziantep FK-Galatasaray maçında topun Davinson Sanchez'in eline çarptığı pozisyonu "Geçtiğimiz pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum" yazısıyla paylaşırken, Mou'nun 'hentbol' göndermesine Icardi, "The Crying One (Ağlayan Biri)" görseli ve geçen sezon oynanan derbide Tadic'in eline çarpan topun bir görüntüsü ile karşılık verdi.