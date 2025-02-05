Liglerin ‘Ağa’sı

Üçüncü Lig'de iki sezondur mücedele eden Aliağa FK müthiş bir seriye imza attı. İzmir ekibi, profesyonel lige yükseldiği 2023-24 sezonundan beri adeta kaybetmeyi unuttu. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 28 maçta da yenilmeyen İzmir ekibi, Play-Off 3. turunda 52 Orduspor FK'ya 1-0 kaybederek hem üst lige çıkma şansını hem de namağlup unvanını yitirmişti. Bu sezona da yine fırtına gibi başlayan sarı-siyahlılar, oynadığı 18 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Aliağa Futbol, bu sezon Galatasaray, Sarıyer ve Bursaspor ile birlikte yenilgisiz ilerleyen 4 takımdan biri durumunda. Play-Off hesaba katılmadan sadece normal sezonlar incelendiğinde Kuzey İzmir temsilcisi, 46 profesyonel lig maçında kaybetmeyerek tarihi bir seriye imza attı.

BAL'DA TEK YENİLGİ

2022-23 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonu olan Aliağa Futbol, o sezon tek yenilgisini 13 Kasım 2022 yılında Çeşme Belediyespor deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı. Diğer bir deyişle sarı-siyahlılar 20 Kasım 2022'de Kartalspor ile berabere kaldığı günden itibaren yaklaşık 2 buçuk yıldır normal sezonda mağlubiyet yüzü görmedi. Geçtiğimiz hafta sonu Efeler 09 Spor'u 3-0'lık skorla devirerek normal sezondaki namağlupluk zincirini 806 güne çıkaran Aliağa Futbol, Amatör Lig'deki yenilmezlik serisini de hesaba katınca son 65 karşılaşmada bileği bükülmedi.

EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM OLDU

Sarı-Siyahlılar yenilmezlik serisi dışında beraberliklere de abone durumda. İzmir ekibi 11 beraberlikle profesyonel liglerin en çok maçlardan 1'er puanla ayrılan takımı durumunda. Süper Lig'de Kasımpaşa, 1. Lig'de Amed FK ve 2. Lig'de Ispartaspor 10'ar beraberlikle Aliağa Futbol'u takip ediyor. Geçen sezon da 9 kez maçlardan eşitlikle ayrılan Aliağa temsilcisi, kalan haftalarda galibiyet sayısını artırarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlıyor.