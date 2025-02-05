Manisa FK’nın gözü Poyraz’da

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Manisa FK'da transfer hareketliliği devam ediyor. Ara transfer döneminde Ümraniyespor'dan Bulgar Forvet Georgi Minchev ve Avustralya Ligi takımlarından Macarthur'dan eski Göztepeli stoper Dino Arslanagic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar yerli takviyesi yapacak. Ege ekibi, Trabzonspor'un kiralık listesine koyduğu 19 yaşındaki forvet Poyraz Ege Yıldırım ile ilgileniyor. Ganalı santrforu Kwasi Wriedt'i Şanlıurfa'ya yollayan Manisa ekibi, Minchev'in ardından Poyraz'ı da kadrosuna katarak hücum anlamında güçlenmek istiyor. Bordo-mavililer genç oyuncuya takım bulması için izin verirken Manisa FK'nın dışında 1. Lig'in diğer ekibi Ümraniyespor'un da Poyraz ile temasa geçtiği öğrenildi. Bu sezon A Takım'da 6 maça çıkan 2005 doğumlu futbolcu, geçen sezon Trabzonspor U19 takımında attığı 19 golle yıldızlaşmıştı.