Bodrum’a kupa morali

ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Bodrum FK, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek grupta 4 puana ulaştı. 6. dakikada Antalyaspor kendi sahasından çıkarken Thalisson topu kaptırdı. Atağı hemen başlatan Puşcaş pasını ceza sahasına doğru verdi. Ceza sahasının sol tarafına doğru yönelen Gökdeniz, açısı dar olmasına rağmen sol ayağıyla uzak köşeye topu bıraktı. Direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

11'de Üzeyir'in ceza sahasına gönderdiği top, karambol yarattı. Puşcaş topu ceza sahasının soluna yolladı. Mert Yılmaz'dan seken topu alan Dimitrov, sol çaprazadan bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. 56'da Townsend sağ tarafta topla buluştu. Sol ayağıyla ortasını yapan Townsend'in gönderdiği top, rüzgarın etkisiyle kaleye yöneldi ve Gökhan'ı aşıp filelerle buluştu: 2-1.

SKORU GÖKDENİZ BELİRLEDİ

83'TE Antalyaspor atağında Güray sol taraftan ortaladı. Kafayı Samudio vurdu. Önce kaleci Gökhan Akkan çeldi, ardından top direğe çarptı. 84'te Güray Vural meşin yuvarlağı kaptırdı. Topu kazanan Gökdeniz ceza sahasına girip rahat bir vuruşla kaleci Abdullah'ın yanından topu filelere yolladı ve skoru belirledi: 3-1.

TOMAS DA LİSTEDE

TEKNİK Direktör arayışlarını sürdüren Bodrum FK'da Tamer Tuna özel sebeplerden dolayı takım çalıştırmayacağını açıklarken, Ertuğrul Arslan'a ek olarak yönetimin hoca adayları arasına Hırvat teknik adam Stjepan Tomas da girdi. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Okhdood'ı çalıştıran Tomas'ın menajerler aracılığıyla yeşil-beyazlılara önerildiği öğrenildi.