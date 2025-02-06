Manisa’da Toure tamam

TRENDYOL 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Belçikalı stoper Dino Arslanagic, Ümraniyespor'dan Bulgar santrfor Giorgi Minchev, Afyonspor'dan sol kanat Mustafa Erkasap ve orta saha Muhammed Mustafa Özbay'ı kadrosuna dahil eden Manisa Futbol Kulübü durmuyor. Orta sahasını daha da güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlı kurmayların rotasını Fransa'ya çevirdiği ve Montpellier forması giyen Malili tecrübeli orta saha Birama Toure ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Malili 32 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Manisa'ya gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve aksilik olmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Fransa'da Beauvais takımında futbol kariyerine başlayan NijeryalıBirama Toure bu ülkede Nantes, Brest, Auxerre ve Montpellier'de görev yaparken; Belçika'da Standard Liege; Suudi Arabistan'da ise Al Riyadh takımında oynadı.