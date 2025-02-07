Denizlispor’a kampanya şoku

3. Lig'de zor günlerden geçen Denizlispor'a bir şok da başlattığı kampanyadan geldi. Maddi sıkıntıyı bir türlü aşamayan Denizlispor'da sıcak para temini için başlatılan Valilik olurlu bağış kampanyası, blokeler nedeniyle istenilen sonuca ulaşmayınca sonlandırıldı. Bağış kampanyasında toplanan miktarın çok düşük kaldığı ve 300 bin lira civarında para toplandığı öğrenildi. Başkan Erhan Ergil, "Öğrenci çocukların harçlıkları ile anca bu kadar. Ama o kadar değerli ki bizim için o bağışlar. Ancak onu da terk edelim. Çünkü sürekli bloke koyuluyor. Bankaya gidip geliyoruz, döndüğümüzde bir yenisi. Şimdiye kadar bağış yapanlar endişe etmesin boşa gitmiyor. Nasıl olsa transferi açamayacağız bari eldeki kadro ile ağır ağır bağışlarla takviye ile gideriz diyorduk ama bu tezi de terk etmek zorunda kaldık. Denizlispor'u kurtarın. Şeffaf ve güvenilir ortamı da sağlamak üzereyiz. Artık lütfen bahane edilmesin bu durumlar. Biz rutin süreci mali olarak işte maç gideridir personel maaşıdır biz hallederiz ama dosyalar kapatılması gerekiyor" şeklinde konuştu.