Kaf-Kaf çıkış arıyor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, son haftalardaki kötü gidişatına bugün son vermek istiyor. Kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle kadrosundaki 6 yabancı oyuncusu, kaptanı Kenan Sipahi, Antrenör Ufuk Sarıca ve yardımcısı Rüçhan Tamsöz'ün ayrıldığı süreçte çıktığı 6 maçı üst üste kaybeden Kaf-Kaf, Mersin Spor deplasmanında yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat

19.00'da başlayacak.

Geçen hafta takımdan ayrılan Russell'dan aldığı buy out parasıyla transfer yasağını kaldırıp yabancısız kalan kadrosunu takviye etmeye başlayan yeşil-kırmızılılarda yeni transfer şutör guard Roberto Gallinat da ilk kez forma giyecek. Ligin yeni ekibi Mersin Spor'un geride kalan 17 karşılaşmada 10 galibiyeti bulunuyor. Yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra yaşanan mali kriz nedeniyle oyuncularını birer birer kaybeden Kaf-Kaf'ın ise toplamda 8 galibiyeti bulunuyor. Karşıyaka bu mücadelenin ardından 11 Şubat Salı günü Türkiye Kupası'nda İzmir'de Galatasaray'ı ağırlayacak.