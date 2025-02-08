2. Lig alev alev

Nesine İkinci Lig'de zirve mücadelesi ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu müsabakalarda üç puan avına çıkacak. Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde Play-Off için savaş veren Menemen FK, sahasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Nazillispor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak kritik müsabakayı Mustafa Ünver yönetecek. İki takım arasındaki Aydın'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-1 kazanmıştı.

BUCA GURBETTE

Somaspor, sahasında direkt rakiplerinden Karacabey Belediye'yi ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçta Mertcan Erölmez düdük çalacak. Play-Off yarışı veren Bucaspor 1928 ise kümede kalma mücadelesi veren Diyarbekirspor'a konuk olacak. Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha'da oynanacak mücadelenin hakemi Abdülselam Koçak. Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Altay, sahasında güçlü rakibi Beykoz Anadolu'yu konuk edecek. Mustafa Denizli Alsancak Stadı'ndaki maçta Ahmet Resuloğlu görev yapacak.

ALTINORDU EVİNDE

Zirve mücadelesi veren Altınordu, sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek. Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki mücadelede Eren Gökmen düdük çalacak. Play- Off yarışında geride kalan Fethiyespor ise güçlü rakibi Batman Petrolspor'un konuğu olacak. Batman Yeni Şehir Stadı'ndaki zorlu maçın hakemi Levent Gümüşdere. Tüm müsabakaların başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.