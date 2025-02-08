Beşiktaş’tan orta alana genç gurbetçi

Ara transfer döneminde suskunluğunu önceki gün Indepentiente'den 18 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile dindiren Beşiktaş, bir hamle daha planlıyor. Kartal, orta saha pozisyonu için Almanya'da Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu için harekete geçti. Alman ekibinin alt yapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla genç oyuncuyu kiralamaya çalışacak.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Kulübünün A takımında çok fazla şans bulamayan Umut da transfere sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan futbolcu orta sahada on numara ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Alman kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi süren 20 yaşındaki Umut Tohumcu için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

RAKİP SİVASSPOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. "Kara Kartal" topladığı 32 puanla haftaya 7. sırada girdi. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra sakatlıkları süren Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha, Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.