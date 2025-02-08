Denizlispor hedefe kilitlendi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor, sahasında oynayacağı Erciyes FSK müsabakasına odaklandı. Yeni teknik direktörü Kürşat Taş yönetiminde çıktığı iki maçta sahasında Bursa Nilüfer FSK'yı yenip, deplasmanda Polatlı SK'ya teslim olan yeşil-siyahlılar, galibiyetten başta bir şey düşünmüyor. Taraftarı önünde kazanarak kümede kalma yolunda önemli bir sınavı geçmek isteyen Horoz'da teknik kadro tüm planlarına galibiyet üzerine yaptı. Erciyes müsabakasının ardından deplasmanda direkt rakiplerinden olan Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak olan yeşil-siyahlılar, hayati öneme sahip müsabakaya moralli çıkmak istemenin hesaplarını yapıyor. Denizlispor, hafta içinde kulüp içinde yaşananların ardından oluşan kara bulutları da kazanarak dağıtmanın peşinde.