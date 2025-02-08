Fenerbahçe’de bir içeri bir dışarı

AVRUPA Ligi'nde son 16 Turu için Play-Off oynayacak olan Fenerbahçe, UEFA kadrosunu güncelledi. Ara transfer döneminde şov yaparak 4 yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya, sürpriz sakatlık nedeniyle şoka uğradı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Diego Carlos, Erzurum FK ile oynanan kupa maçında sakatlanınca teknik direktör Jose Mourinho'nun planları bozuldu. Portekizli teknik adam Avrupa'da oynatmayı planladığı Diego Carlos'u listeden çıkarmak zorunda kalırken, yerine yeni transfer Milan Skriniar'ı ekledi.

ÜÇ FUTBOLCU ÇIKARILDI

Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği listede Al Nasrr'dan transfer edilen Anderson Talisca da yazılırken, yenilerden Ognjen Mimovic ise Avrupa kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe ayrıca, sezon başında listede yer almayan Filip Kostic'in de ismini UEFA'ya bildirdi. Portekizli teknik adam Mourinho, Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde'yi ise listeden çıkardı. Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı playoff maçlarında, listeye eklenen bu 3 isim görev alacak.

YASSİNE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Dunkerque forması giyen Gessime Yassine, performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Gessime Yassine, bu sezon Dunkerque formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 935 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Yassine'nin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.