Kaf-Kaf uzatmada yıkıldı

Basketbol Süper Lig'de maddi imkansızlıklar nedeniyle yıldızlarını bir bir kaybeden Karşıyaka, potada erimeye devam ediyor. Kaf- Kaf dün baştan sona üstün götürdüğü maçta Mersin Spor'a uzatmada 94-87 yenilerek ağır yara aldı. Maça çok iyi başlayan yeşil-kırmızılılar, ilk periyodu 23-15 kazandı. İkinci bölümde de rakibine şans tanımayan KSK, soyunma odasına 42-29 önde gitti. Üçüncü bölümde Muhsin ve Gallinat'ın isabetli atışlarıyla aradaki farkı koruyan Kaf-Kaf, son periyoda da 66-54 üstün girdi. Ancak son bölümde gardı düşen KSK, ataklardan boş dönerken rakibin üçlüklerine engel olamadı. Son periyotta 80-80 eşitlikle bitince uzatma bölümüne geçildi. Uzatmada rakibine direnemeyen Karşıyaka, Mersin Spor'a 94-87 yenilmekten kurtulamadı.