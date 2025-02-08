Kaf-Kaf’a transfer şoku

Karşıyaka'ya kadrosunun dağılmasının ardından transfer yasağını açar açmaz yeni yasak geldi. Russell'dan aldığı 'buy out' parasıyla transfer yasağını kaldırıp, Roberto Gallinat'ı kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf yeni yasak şokuyla sarsıldı. FIBA'dan İzmir temsilcisine bu sezona kadar 2 yıl takımda forma giyen Vitto Brown'ın ödenmeyen 200 bin Dolar alacağı yüzünden tekrar transfer yasağı geldi.

DÜŞME KORKUSU VAR

Kulübün içinde bulunduğu mali olarak çok sıkıntılı süreçte güncel kurla 7 milyon 200 bin TL tutan bu yasağı kaldırması çok zor olan Karşıyaka, transfer listesindeki yabancılar Deishuan Booker ve eski oyuncusu Sek Henry'i bu nedenle alamadı. Sezon başında kurduğu kadrosunda yer alan 6 yabancı da giden Karşıyaka'nın kadrosunda yabancı olarak yalnızca yeni transfer Gallinat kaldı. Karşıyaka, 53 yıldır yer aldığı Süper Lig'den düşme korkusu yaşamaya başladı. Karşıyaka'nın FIBA'ya 100 bin dolar dışında Jaylon Brown, Vernon Carey, Kelan Martin, Darrun Hilliard ve McCollum'a da borcu var