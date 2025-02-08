Kenan için rekor anlaşma

Transfer piyasasında adı çok sık geçen milli futbolcu Kenan Yıldız, menajer Jorge Mendes ile Juventus arasında oluşturulan yeni bir anlaşmayla gündeme geldi. Son dönemdeki performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Kenan için Juve ile Mendes arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Genç 10 numara ile geçtiğimiz aylarda sözleşme uzatan siyahbeyazlılar, 80 milyon Euro değerindeki teklif süreci için menajer Jorge Mendes'e olumlu yaklaşıyor.

JORGE MENDES SÜRECİ

Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Kenan için transfer süreçlerinde hata yapmak istemeyen Juve, yetenekli oyuncunun gitmesi için en az 80 milyon Euro değerinde teklifler olmasını bekliyor. Bu durumdan hareketle de geçtiğimiz günlerde Yıldız'ın ailesiyle yemek yiyen Jorge Mendes'e karşı olumlu tavır alan İtalyan devi, dünyaca ünlü menajerin tüm transfer sürecini yürütmesini ve ilerleyen zamanlarda 80 milyon Euro üzerinde resmi teklifler getirmesini bekliyor. 2029'a kadar sözleşmesi olan Kenan için anlaşma şartlarında güncelleme yapılacak.