Makouta bombası

Trendyol Süper Lig'de ateş hattına demirleyen Bodrum FK, ara transferde hareketli günler geçiriyor. FC Zürich'ten Jonathan Okita ile Trabzonspor'dan Enis Bardhi hamleleriyle hücum hattını güçlendiren yeşil-beyazlılar, orta saha için de bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ege temsilcisinde gündeme Alanyaspor'da oynayan Gaius Makouta gündeme geldi. Bodrum, 27 yaşındaki Kongolu merkez orta saha oyuncusunu transfer etmek için çalışmalara başladı. Muğla ekibinin kurmaylarının, Alanyaspor ve Makouta ile temas kurarak teklif yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi. Bodrum FK'nın satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama formülü üzerinde durduğu, Akdeniz ekibinin ise oyuncuyu bonservisiyle satabileceği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Alanyaspor'da 20 maça çıkan Makouta, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşarken iki de asist yapmıştı. Oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

TRABZONSPOR İLE HÜSEYİN PAZARLIĞI

Savunmaya takviye yapmayı düşünen Bodrum, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i gündemine aldı. Daha önce Enis Destan için bordo-mavili ekibin kapısını çalan ancak ret cevabı alan Ege ekibi, bu kez 27 yaşındaki oyuncu için temas kurdu. Trabzonspor'un 1 ay önce kendisine kulüp bulması gerektiğini ilettiği Hüseyin Türkmen ile görüşerek Bodrum'a cevabını ileteceği öğrenildi.