3. Lig’de şahane pazar

Nesine 3'üncü Lig'de Ege temsilcileri bugün sahaya çıkıyor. 1'inci Grup'ta Karşıyaka, Artvin Hopaspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak. 8'inci sırada yer alan Bornova 1877 Doğanlar Stadı'nda düşme hattındaki Kuşadasıspor'la Ege derbisinde karşılaşacak. 2'nci Grup'ta 36 puanlı lider Balıkesirspor, en yakın takipçisi Silivrispor'u konuk edecek. Aynı grupta Tire 2021 FK-Amasya FK, Etimesgut Bld-Muğlaspor, Nevşehir Bld- Uşakspor müsabakaları oynanacak. 3'üncü Grup'ta 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Bld, Çorluspor 1947'yi ağırlayacak. Düşme hattındaki Efeler 09 evinde Çankırı ile karşı karşıya gelecek. Namağlup Aliağa FK deplasmanda 1922 Konyaspor'la rakip olacak.

MAÇLAR 14.00'TE BAŞLAYACAK

4'üncü Grup'ta Denizlispor seyircisi önünde Erciyes 38 FSK ile kozlarını paylaşacak. 7 Eylül Turgutlu evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la mücadele edecek. İzmir Çoruhlu FK ise deplasmanda Niğde Belediyespor'la oynayacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.