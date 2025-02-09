Altınordu nihayet

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 3 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Altınordu evinde konuk ettiği Kırklarelispor'u 4-2 mağlup etti. 13. dakikada Eray Karataş'ın golüyle yenik duruma düşen kırmızı-lacivertliler 36. dakikada Hüseyin Bulut ve 45+2. dakikada Kaan Baysal'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda İzmir ekibi farkı açtı. 83. dakikada Ali Çırak farkı ikiye çıkaran golü kaydederken, 87. dakikada sahneye Uğur Çetinkaya çıktı: 4-1. Altınordu, 90+1. dakikada Hozan Harman'ın kaydettiği gole engel olamazken, sahadan 4-2'lik skorla üstün taraf olarak ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler bu sonuçla teknik direktör Ersan Parlatan yönetiminde ilk galibiyetine ulaştı. Puanını 41'e yükselten İzmir temsilcisi gelecek hafta deplasmanda 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.