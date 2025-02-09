Beşiktaş moral buldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'a konuk oldu. 9. dakikada Charisis'in soldan ortasında Simic kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Simic topa vurmak isterken Masuaku araya girerek topu kalecisine kazandırdı. 11'de sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Sonko'dan seken topu önünde bulan Fernandes'in sert şutu direğin yanından auta gitti. 13'te Simic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy sert vurdu. Kaleci Mert son anda topu kornere çeldi. 43. dakikada Masuaku'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chamberlain'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi. 43'te Masuaku'nun rakiplerinden sıyrılıp çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Emirhan'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1. 45+4'te Fernandes'in plasesinde savunmadan seken topu kaleci Ali Şaşal direk dibinde dokunarak kornere çeldi. İlk yarı 0-1 sona erdi.

OYUNDA TEMPO DÜŞTÜ

İkinci yarıda Sivasspor beraberlik golünü ararken, Beşiktaş ise kontra ataklarla tehlike yaratmaya çalıştı. 58'de Manaj'a atılan uzun topta kaleci Mert kalesini terk ederek topu aldı. İkinci rakibini de çalımlayan Mert'in pası isabetli olmadı. Topu kapan Bieganski'nin boş kaleye uzun mesafeden şutunda savunma araya girdi. 72'de sağ kanatta rakibinden sıyrılan Rashica'nın ortasında savunmadan seken topa Mario dokundu ancak kaleci topun sahibi oldu. 86'da Salih'in pasında Rashica'nın ceza sahası önünden sert şutu üstten az farkla auta çıktı. 90+2'de rakibinden kurtulan Mustafa içeri girdiği anda yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+3'te Joao Mario penaltıyı gole çevirdi ve maç 0-2 sona erdi.

EMİRHAN İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Emirhan Topçu, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki stoper, 43'üncü dakikada Masuaku'nun ortasında arka direkte kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Emirhan, Rizespor'da da iki ayrı sezonda birer kez gol sevinci yaşamayı başarmıştı.

SOLSKJAER İDEAL KADROYA DÖNDÜ

Beşıktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupada oynadıkları Kırklarelispor karşılaşmasına oranla ilk 11'de 5 değişikliğe gitti ve ideal kadroya döndü. Kalede Ersin yerine Mert Günok yer alırken, sağ bekte de Onur Bulut yerine Svensson oynadı. Orta sahada Salih yerine Gedson Fernandes, kanatta Semih yerine Rashica, forvette ise Mustafa yerine Immobile ilk 11'de maça başladı.