Bodrum FK’nın Cenk ısrarı

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Jose Morais ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bodrum FK'da Cenk Tosun iddiası yeniden gündeme geldi. Geçmiş yıllarda Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Portekizli Morais, Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşı ile görüşerek yeşil-beyazlı ekip için Cenk'i istedi. Sarı-lacivertli ekipte fazla forma şansı bulamayan deneyimli forvetin de Bodrum'a transfer olmaya sıcak yaklaştığı ifade edildi. Mourinho'nun ara transfer döneminin bitimine kadar yanıt vereceği ifade edildi. Elinde Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko bulunan Mourinho, Cenk Tosun'e bu sezon sadece 6 Süper Lig maçında 67 dakika süre vermişti.

GÖZTEPE'YE YENİLMEDİ

Öte yandan Bodrum FK'nın yarın evinde karşılaşacağı Göztepe'ye karşı şansı tutuyor. Sarı-kırmızılılarla Bodrum Stadı'nda 3 maça çıkan yeşil-beyazlılar, iki galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım ilk olarak 2022-2023 sezonunda karşı karşıya geldi. Bodrum FK, Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 1-0 yenerken, iç sahadaki maç 1-1 berabere tamamlandı. O sezon iki takım 1'inci Lig Play-Off'unda da karşı karşıya geldi. Bodrum FK evinde oynadığı müsabakayı 3-1 kazanarak, Göztepe'yi eledi. Geçen sezon Bodrum FK evindeki maçı bu kez 3-0 kazanırken, İzmir'deki randevu 1-1 sona erdi. Bu sezon ise Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum temsilcisini 2-0 mağlup etti.

ÜÇÜNCÜ HOCA MORAİS

Bodrum FK, sözleşme imzaladığı teknik direktör Jose Morais ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezona İsmet Taşdemir'le başlayıp ardından Volkan Demirel'le yola devam eden yeşil-beyazlılar, bir türlü düşme hattından çıkamazken yönetim kan değişikliğine gitti. Türkiye'de daha önce de Antalyaspor'u çalıştıran Morais, uzun yıllar şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun yardımcılığını yaptı. Oldukça tecrübeli olan Morais yönetiminde ilk maçına çıkacak Bodrum hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.