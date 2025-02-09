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Derbi Menemen’in

İzmir temsilcisi sahasında konuk ettiği Nazillispor’u 5-3’lük skorla yenmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 38 ve 68’de Seçim Can Koç, 45’te Altar Han, 54’te Mazlum ve 90+4’te Mustafa (kk) attı. Aydın ekibine 76’da İlkay, 83’te Anıl ve 90+1’de Taşkın’ın (P) golleri yeterli olmadı.

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Giriş Tarihi: Gazete

Derbi Menemen’in

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta kritik Ege derbisinde Menemen Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Nazillispor'u 5-3 mağlup etti. Karşılaşmada 8 gol atılırken, zorlu mücadelede büyük bir heyecan yaşandı. İzmir temsilcisi 38. dakikada Seçim Can Koç'un kaydettiği golle öne geçerken, ilk yarının sonucunu 45. dakikada ağları sarsan Altar Han Hidayetoğlu belirledi: 2-0.

Derbi Menemen’in

ARADAKİ FARK KAPANDI

Mücadelenin ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı vuruşunu 54. dakikada Mazlum Demir gole çevirdi ve fark üçe çıktı: 3-0. 68. dakikada sahneye bir kez daha Seçim Can Koç çıktı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0. Konuk Nazillispor 76. dakikada İlkay İşler, 83. dakikada Anıl Taşdemir ve 90+1. dakikada Taşkın Çalış'ın (P) golleriyle farkı bire indirerek umutlandı: 4-3. 86. dakikada Yakup Emre Bakkal ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Aydın temsilcisinde 90+4. dakikada kaleci Mustafa Güngör meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndererek zorlu müsabakanın sonucunu belirledi: 5-3.

BASATEMÜR'DEN TEK, TAŞKIN'DAN İKİ HAMLE

Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, Ankaragücü'ne transfer olan Onur Akdeniz'in yerine savunmada Eren Fansa'ya görev verdi. Nazillispor'da ise teknik direktör Muzaffer Taşkın Miraç Furkan'ın yerine Mücahit'e, kart cezalısı Bayram Enes'in yerine Nicolo Avellino'yu ilk 11'e monte etti.

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