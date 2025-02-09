Fenerbahçe’nin rakibi Alanyaspor

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda bugün Alanyaspor'un konuğu olacak. GAİN Park'ta saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Lider Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden F.Bahçe, zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Fatih Tekke sonrası Alanyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Sami Uğurlu, iç sahada 7 maçta da galip geldi. Karşılaşma öncesi sarılacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor.

EN-NESYRİ BUGÜN YOK

Sarı-lacivertlilerde Faslı golcü Youssef En- Nesyri, sarı kart cezası nedeniyle bugün takımını yalnız bırakacak. Kupa randevusunda Erzurumspor önünde sakatlanan Yusuf Akçiçek, Diego Carlos ve Djiku'nun tedavilerine başlanırken, sakatlıkları devam eden Mert Müldür, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Çalışmalara yeni başlayan Livakovic ve Maximin'in de ilk 11'de yer bulması zor görünüyor.

11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de eksiklerin çokluğu nedeniyle zorunlu değişiklik yaşanacak. Savunmada Skriniar, Çağlar ve Levent, orta alanda Oğuz Aydın, Fred, Amrabat ve Kostic, Youssef En-Nesyri'nin yokluğunda ise Talisca ve Dzeko'nun sahada olması bekleniyor.