Göz-Göz’de rota Knauff

Trendyol Süper Lig'de sakatlıklarla boğuşan Göztepe, Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki Alman sağ kanat oyuncusu Ansgar Knauff'u transfer etmek için girişimlere başladı. Son olarak Ludogorets forması giyen Brezilyalı sol kanat-forvet oyuncusu Vidal Rocha için çalışmalarını sürdüren Göz-Göz, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Ön bölgede Romulo, Juan ve son olarak Emersonn Correia'nın sakatlanmasıyla takviye şart olurken kurmayların Knauff'u takıma kazandırmak için Frankfurt temsilcisi ile masaya oturacağı ifade edildi. Genç ve gelecek vadeden oyuncuları mercek altına alan Sport Republic'in, Alman kanat oyuncusu Knauff'u önce İngiliz devi Southampton'a transfer etmek istediği ardından kiralama formülü ile Göztepe'ye göndereceği gelen bilgiler arasında. Son 4 sezonunu Frankfurt'ta geçiren Knauff, 4 yılda Alman ekibiyle 122 maça çıkarken 15 gol atma başarısı gösterdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Profesyonel kariyerine Alman devi Borussia Dortmund altyapısında başlayan genç oyuncu, gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Yaklaşık 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan oyuncunun kulübü Frankfurt ile 2028 yılı sonuna kadar kontratı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor.

DÜNYA DEVLERİ TALİP

Genç oyuncu için birçok dünya devinin Frankfurt'un kapısını çaldığı öğrenildi. Özellikle İspanya'dan La Liga temsilcisi Athletic Bilbao ve Villarreal'in ısrarcı olduğu ifade edilirken İtalya Seria A Ligi'nden ise Lazio ile Fiorentina'nın oyuncu için devrede olduğu öğrenildi. Sport Republic yönetiminin Southampton faktörünü devereye sokarak oyuncuyu takıma kazandırmak istediği kaydedildi. Kıyasıya bir transfer pazarlığının yaşandığı günlerde Knauff'un gelecek günlerde geleceği ile ilgili kararı vermesi bekleniyor.

FRANKFURT İLE UEFA'YI KAZANDI

Frankurt formasını 4 senedir terleten 23 yaşındaki Ansgar Knauff, genç yaşına rağmen önemli başarılarla kariyerini çok iyi bir noktaya taşıdı. Alman futbolcu Frankfurt'a transfer olduğu 2021-22 yıllarında UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca UEFA Kupası'nı kazandığı yıl 'Avrupa'da En İyi Genç Oyuncu' ödülüne layık görüldü. 2020-21 yıllarında Borussia Dortmund formasıyla Almanya Kupası'nı kazanan Knauff, Dortmund'un altyapı takımıyla Almanya 4. Lig Batı kupasını kazandı.

GÖZTEPE'NİN GOL UMUDU TİJANİC

Süper Lig'de yarın düşme potasında yer alan Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin gol umudu David Tijanic olacak. Geçen hafta ligde oynanan Alanyaspor maçında Brezilyalı golcüleri Romulo ve Juan'ın ciddi şekilde sakatlanmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Emersonn'un da kupadaki Gaziantep sınavında sakatlık geçirmesi teknik ekibin elini kolunu bağladı. Bodrum FK karşılaşmasında 3 Brezilyalı'dan yararlanamayacak olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un ileri uca, orta saha oyuncusu David Tijanic'i monte edeceği bildirildi. Sakatlıktan yeni çıkan Kubilay Kanatsızkuş'un da tam olarak hazır olmaması nedeniyle Tijanic'i forvet olarak değerlendirecek Stoilov'un Japon oyuncu Matsuki'yi de koz olarak düşündüğü kaydedildi. Yaklaşık 5 aydır forma giyemeyen Kubilay'ın ise maçın gidişatına göre görev alacağı ifade edildi.

SARI-KIRMIZILILARDA OGÜN 11'E DÖNÜYOR

Göztepe'nin geçen sezondan bu yana sağ bekte önemli hamlelerinden biri olan 26 yaşındaki Ogün Bayrak, uzun süredir yedek kulübesinde forma şansı bekliyordu. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Gaziantep FK maçında Ogün'ün gösterdiği performanstan memnun olduğu ve bir aksilik olmazsa Bodrum FK karşılaşmasında tecrübeli sağ beki ilk 11'de başlatacağı ifade edildi.