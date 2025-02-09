Harikasın Altay

İkinci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, sahasında konuk ettiği güçlü rakibi Beykoz Anadoluspor'u 2-0 mağlup ederek bayram yaptı. Karşılaşmaya konuk Beykoz Anadolu etkili başladı. 15. dakikada Beykoz atağında Hamza'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ulaş topu kornere tokatladı. 18'de Deniz'in pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Onur Efe'nin sert şutunda kaleci Utku meşin yuvarlağı kornere çeldi. 42'de Altay golü buldu. Soldan Özgür'ün kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Altı pasın içinde Deniz kafayla topu filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BİRÇOK FIRSATI KAÇIRDI

60'da Beykoz Anadoluspor'dan Ozan'ın pasında Erkan Arda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Erkan'ın vuruşunda kaleci Ulaş yakın mesafeden golü önledi.72'de ceza sahası çizgisinde rakibinden sıyrılan Murat Uluç'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Onur Efe'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 75'te topla soldan ceza sahasına giren Murat Uluç'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti. 81'de Murat Uluç kale önünde yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Altay taraftarları Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen tribünlere koşan yaklaşık 2 bin Altay taraftarı 90 dakika boyunca takıma tam destek verdi. Konuk Beykoz Anadolu taraftarı da maçı takip etti. Altay taraftarları, güçlü rakip karşısında alınan net galibiyet sonrası maç sonu futbolcularla birlikte büyük coşku yaşadı.

STATTA BAYRAK KRİZİ

Altay'ın dün Beykoz Anadolu'yu konuk ettiği maçta bayrak krizi çıktı. Maçın ilk yarısında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda bulunan tribünde yer alan Altay bayrağının yerinde olmadığı fark edildi. Bayrağın konuk Beykoz Anadolu taraftarlarınca çıkarılıp alındığı iddia edilirken yetkililer, boy kalan göndere devre arasında başka bir bayrak takarak sorunu çözdü.

MİNİ YORUM / LEVENT ARIÖZ

43'LÜK DELİKANLI

Murat Uluç, sadece futbol dünyası için değil, tüm insanlık için örnek gösterilmesi gereken biri olduğunu dünkü Beykoz Anadolu maçında kanıtladı. İnsan vücudunun sınırlarının olmadığını, çalışılır ve azmedilirse herşeyin başarilabileceğini gösterdi. Spor dünyadaki yaşsız figürlerden biri olduğunu yeniden ispat etti. Tıpkı Cristiano Ronaldo, LeBron James, Paolo Maldini gibi. Dünkü karşılaşmada takımını rahatlatan 2. golün asistini yaptı, tüm hava toplarında duvar oldu, her şeyden önemlisi takımına varlığıyla güven verdi. Hele 74. dakikada orta sahadan topla çıkıp çalımlarla rakip kaleye kadar giderken sarfettiği efor, izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Son vuruşu ayak dışı değil basit bir bitirişle yapsaydı, ana haber bültenlerine çıkacak bir sekansa imza atacaktı; "Bu golü atan 23 değil 43 yaşında" başlıklarıyla. Murat dışında genç kaleci Ulaş'ın yükselen performansı devam etti. Onur Efe yeni pozisyonu hücum bölgesinde rakipler için yeni bir tehdit oldu. Deniz attığı golle morallendi. Altay ligde kalmak istiyorsa daha çok topa sahip olmalı. Geriye yaslanıyorsa da organize kontralarla çıkma yolu aramalı ve her şeyden önce Murat Uluç'u diri tutacak bir formül bulmalı. Çünkü onsuz olmuyor.