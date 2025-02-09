Merkezefendi darmadağın

Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta kadrosu dağılan Karşıyaka'yı yenerek kümede kalma yarışında umut tazeleyen Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Fibabanka'ya 102-77 yenildi. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Denizli temsilcisi ilk periyodu 29-20 yenik durumda tamamlarken, ikinci periyotta da varlık gösteremedi ve soyunma odasına 56-36 geride gitti. Üçüncü çeyrekte de rakibi karşısında istediği oyunu oynayamayan Merkezefendi Belediyesi Basket son periyoda 79-55 geride girdi.

COOK'UN PERFORMANSI YETMEDİ

Son çeyrekte İstanbul ekibi rakibinin farkı kapatmasına fırsat vermezken Denizli ekibi parkeden 102-77'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı. Merkezefendi'de mücadelenin en skorer ismi olan Tyler Calvin Cook'un 19 sayısı galibiyet için yeterli olmazken; Egehan Arna 15, Malik Tidderous Newman 13 ve Egemen Güven ise 12 sayı ile katkı verdi. Merkezefendi Belediyesi Basket bu sonuçla 18 müsabakada aldığı 3 galibiyet ve 15 de yenilgiyle deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürürken, kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Mavi-yeşilli Denizli temsilcisi gelecek hafta taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek.