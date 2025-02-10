Ege derbisinden gol sesi çıkmadı

STAT: Bodrum

HAKEMLER: Yasin Kol, Seyfettin Ünal, Mehmet Kapluhan

BODRUM FK: Sousa - Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi (Dk. 82 Dimitrov), Okita (Dk. 82 Gökdeniz), Puşçaş (Dk. 69 Celal)

GÖZTEPE: Lis - Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün, Djalma Silva (Dk. 90+2 İsmail), Dennis (Dk. 90+2 Furkan), Miroshi, Hugo (Dk. 68 Tijanic), Ahmed (Dk. 68 Doğan), Matsuki (Dk. 90 Kubilay)

İki takım da maç boyunca girdikleri fırsatları gole çeviremezken, 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçı puanla tamamladı. Bu sonuçla ev sahibi Bodrum FK 17 puana yükseldi ancak düşme hattından çıkamadı. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe ise 35 puana ulaştı.

11'inci dakikada Ahmed'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen topu Victor Hugo kafayla arka direğe indirdi. Matsuki'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş direğin dibinden dışarıya çıktı.

28'inci dakikada sol kanatta Cenk'in pasıyla topla buluşan Puşcaş, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top az farkla sağ direğin yanından dışarıya çıktı.

41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Seferi, Puşcaş'a pasını aktardı. Topla buluşan Puşcaş, ceza yayının hemen sağından yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

51'inci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Matsuki, ceza alanı içinde topla buluştu ancak topun sağ çapraza açılmasının ardından Dennis'in sol ayağıyla yerden vuruşunda top sağ direğin hemen yanından auta çıktı.

55'inci dakikada Bardhi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Okito'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

56'nci dakikada Bodrum FK'da Okita ceza yayı üzerinde topla buluştu. Rakibinden kurutulan Okito'nun sol ayağıyla yerden vuruşunda top kaleci Lis'te kaldı.

60'ıncı dakikada Bardhi ile Bodrum FK gole yaklaştı. Ceza sahası yayı gerisinden topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda top üst direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

Maçta gol sesi çıkmadı ve maç golsüz sona erdi.