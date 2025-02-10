İnatçı horoz

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarısı golsüz sona eren maçta, Erciyes 38 FSK'yı Emre Furtana ve Kemal'in attığı gollerle 2-1 yenen Denizlispor, sezonu ikinci yarısı sahasında 2'de 2 yaparak kurtuluş ışığını yaktı. İlk 25 dakika takımlar rakip ceza alanına topla giremezken orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda oyun vasatı geçemedi. 27'de Kemal'in ceza yayı önünden cılız şutu kaleci Kadem Burak'ta kaldı. 32'de Erciyes takımında Oğuzhan'ın korner atışında kale sahası uzak köşesine gelen topa yükselen Tayyip'in kafa vuruşunda Yusuf Emre'den seken topu kale çizgisinde Berkant çıkardı.

İKİNCİ YARIDA GOL ERKEN GELDİ

İkinci yarı 54'te Yusuf Emre ile başlayan pozisyonda Kemal sağdan hareketlenen Berkan'ı gördü. Ceza alanı yan çizgisinde topla buluşan Berkant, bekletmeden ortaladı. Kale sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Emre Furtana'nın uçarak kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 75'te arka direğe gelen topa yükselen Hüseyin Fıstıkçı'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Eren çeldi. Önüne düşen topu yakın mesafeden ayakla tamamlayan Hüseyin topu filelere gönderdi: 1-1. 79'da Denizlispor tekrar öne geçti. Yusuf'un kendi yarı alanından uzun pasıyla buluşan Kemal topla ceza alnına girdi. Kale sahası köşesinde 2 rakibini çalımlarken yere düşüp tekrar kalkan Kemal'in yerden sert şutu köşeden ağlara gitti: 2-1. Maçın sonunda 9 dakika uzatmada da skor değişmedi ve Denizlispor mücadeleyi 2-1 kazandı.