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Manisa FK ateşle oynuyor

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Giriş Tarihi: Gazete

Manisa FK ateşle oynuyor
TRENDYOL 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma adına Adanaspor'la deplasmanda kritik maça çıkan Manisa Futbol Kulübü, rakibine 2-1 kaybedip ateş hattına yaklaştı. 30 puanda kalan siyah-beyazlılar önemli rakipleri Iğdır FK ve Sakaryaspor'un kazandığı haftayı büyük avantaj yitirerek kapattı. Düşme hattıyla arasında 1 puan kalan Manisa, korkulu rüya görmeye başladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı, maçta bireysel hatalar yaptıklarını dile getirdi. Çok basit goller yediklerini belirten Şapçı "İkinci yarı iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele etti. Önümüzdeki maçlarda telafi etmeye çalışacağız" dedi. Hakem İlker Yasin Avcı'nın bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığını öne süren Şapçı "Yediğimiz golde takımımız bir oyuncu eksik. Yerde yatarken oyunu devam ettirdi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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