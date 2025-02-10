Tire FK ikinci yarı teslim oldu

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Amasyaspor'u ağırlayan Tire FK, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmayı 82'den sonra yediği gollerle 2-1 kaybetti. 45'te Said Can ceza alanı sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 63'te Özgür'ün altı pas çizgisinden kafa şutu kaleci Umut'ta kaldı. 75'te Batuhan net fırsattan yararlanamadı. 82'de oyuna ikinci yarı giren Ahmed Kağan sol çaprazdan yerden bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1. 90+1'de Batuhan skoru ilan etti ve Tire evinde 2-1 kaybetti